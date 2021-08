Empoli-Lazio, Luiz Felipe: “Abbiamo grandi motivazioni e vogliamo vincere. Infortuni? Quest’anno sarà diverso”

Manca poco ormai al fischio d’inizio di Empoli-Lazio, prima gara di questa stagione per le due compagini. Ai microfoni di Lazio Style Radio il difensore biancoceleste Luiz Felipe ha presentato il match: “Le sensazioni sono quelle migliori, abbiamo disputato un buon ritiro ed in questa settimana ci siamo allenati nel modo migliore. Arriviamo qui con grandi motivazioni per giocare una grande partita.

A livello personale, dopo aver superato un anno complicato come quello passato, ho l’obiettivo di scendere in campo il maggior numero di volte possibile aiutando i miei compagni. In passato ho avuto vari infortuni, ma quest’anno sarà diverso.

L’Empoli è la squadra che ha vinto l’ultimo campionato di Serie B, ha ottimi giocatori. Noi, comunque, vogliamo disputare la nostra partita e vincere”.

