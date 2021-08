Empoli-Lazio, Milinkovic nel post partita: “Vogliamo lo stadio pieno alla prossima. Felipetto? Mi è mancato”

Nel post partita di Empoli–Lazio, il giocatore biancoceleste Milinkovic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Il mister è contento? Non mi aspettavo questa prova alla prima. Dopo il primo goal non eravamo contenti, ma abbiamo risposto subito. Siamo tutti contenti e speriamo di prepararci al meglio per la prossima. Ci manca l’altro 50% dei tifosi sugli spalti, quando sono allo stadio ti danno una spinta. Siamo contenti che siano tornati e spero possano venire tutti per aiutarci. L’Empoli è una bella squadra, ma anche noi quest’anno giochiamo di più. Abbiamo corso e abbiamo risposto con il goal che ci ha aiutato per i due successivi. Abbiamo chiuso bene il primo tempo e siamo stati più liberi con la testa. Mi mancava Felipetto, è tornato e sono contento. Speriamo ci porti a molti goal. Ringrazio Parolo per le belle parole spese. Lui mi ha aiutato molto quando sono arrivato alla Lazio e cercavo di imparare da chi stava già nella Lazio, per migliorare. A centrocampo corriamo di più e abbiamo più palla a terra. Il mister ci chiede di giocare il più possibile”.

