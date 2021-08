Empoli-Lazio, Romagnoli: “La Lazio è una squadra molto forte, cercheremo di fare il massimo”

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il difensore dell’Empoli Simone Romagnoli per presentare la gara contro la Lazio. Queste le sue parole: “Ci è mancato il pubblico. Speriamo di tornare il prima possibile alla normalità. La Lazio è una squadra molto forte sia a livello individuale che dal punto di vista del collettivo. Cercheremo di fare il massimo per limitare i loro punti di forza e metterli in difficoltà”.

