Empoli-Lazio, Sarri: “Soddisfatto di aver portato a casa una partita non facile. Pian piano vedo miglioramenti”

Al termine della partita vinta 1-3 dalla Lazio contro l’Empoli all’esordio di questa nuova Serie A l’allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Non voglio tutto e subito, pretenderei di arrivare vicino alla perfezione, ma è difficile e lo so. Ora pian piano stiamo migliorando, avevamo contro una squadra difficile come l’Empoli, lo si vedeva anche nella prima mezz’ora di campionato. Certo che giocare con questo caldo non è facile. La soddisfazione è quella di aver portato il risultato a casa contro una squadra brillante e noi con poche certezze, ma sappiamo che se vogliamo ancora vittorie, dobbiamo rivedere delle cose. Io all’Empoli devo tantissimo, al ds di allora, così come ai ragazzi che avevo. All’ambiente anche ero legato, conosco chi ci lavora e so che sono di una competenza estrema. Lazzari? Penso che essere un quinto è sempre limitativo. Se si impara a fare il quarto, il quinto lo si fa con grande facilità. Offensivamente ha qualità naturali, mentre difensivamente sta migliorando. Nelle prime due azioni siamo andati ad accorciare con il vertice basso e ci hanno segnato. Dovevamo andare sul loro vertice basso. Le difficoltà comunque erano prevedibili, in quanto loro davanti hanno qualità. Similitudini con il Napoli? Dal punto di vista tecnico poche similitudini, ma dal punto di vista del morale sono molte, ho trovato un situazione simile a quella di Napoli. Però quella era più vicina alle mie idee, sia per rosa che per modulo, mentre qui il percorso potrebbe essere più lungo per via del diverso gioco che ha fatto la Lazio negli ultimi anni”.

Successivamente il tecnico della Lazio è intervenuto anche ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “E’ sempre emozionante venire qui a Empoli, loro li sento spesso. Sono consapevole di dovere a loro molto della carriera che poi ho fatto. Gli auguro di fare un grande campionato. All’Europeo l’Italia ha fatto qualcosa di eccezionale, ma non credo che le nazionali rappresentino un movimento, hanno fatto un miracolo ma non credo che il calcio italiano sia cresciuto particolarmente. Comunque a livello di gioco si è cresciuti molto, ma mi dispiace che un maestro di questo gioco come De Zerbi abbia lasciato l’Italia. Stasera abbiamo avuto qualche accenno di fraseggio di buon livello, siamo usciti con buona qualità e dobbiamo farlo più spesso. Ma è anche vero che proviene da un modo di giocare molto diverso, è normale che le percentuali siano ancora basse. Leiva? La fase di impostazione delle squadre che giocano come l’Empoli può creare delle difficoltà per il vertice basso. Nella fase difensiva ha fatto un paio di errori, uscendo sul vertice basso degli avversari, ma poi ha fatto una buona partita. In sede di allenamento i giocatori iniziano a fare ciò che voglio, ma ci sta che certi movienti ancora non siano integrati in noi date vecchie abitudini. Ma sono fiducioso del fatto che si faranno buone cose, considerando come si stanno allenando. Milinkovic? E’ facile averci un feeling particolare. Luis Alberto? Ha avuto alcuni acciacchi, ma sull’1-3 non ho avuto problemi a metterlo in quanto è potuto essere utile a livello di qualità. Pedro? Un giocatore già avviato dal punto di vista tattico, i presupposti visti stasera sono ottimi”.

Il mister biancoceleste è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le parole di Maurizio Sarri: “E’ un ambiente a cui sono legato, inutile nasconderlo. Voglio bene a tutte le persone che lavorano qui a Empoli, le sento spesso anche adesso. Auguro loro di fare un buon campionato, questo campo non sarà una passeggiata per nessuno. Oggi avevo paura per i primi 20 minuti. Abbiamo preparato la partita, sapendo di soffrire la parte iniziale. Abbiamo fatto 5-6 uscite da dietro di ottimo livello, che dovranno diventare 30-35. Andare sotto dopo i primi minuti poteva essere un problema, ma la squadra ha reagito subito. La parte finale della partita eravamo stanchi. Pedro ha un’esperienza enorme, ha grande tecnica e brillantezza fisica. Anche senza grandi livelli di allenamento può aiutare. Lazzari sta crescendo e può diventare un ottimo quarto, essere un quinto può essere limitante. Sono sicuro che ha ottimi margini di crescita. La partita di oggi è poco indicativa: abbiamo trovato un modulo con spazi estremi chiusi. La nostra idea è anche quella di sviluppare per vie centrali”.

