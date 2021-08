Empoli-Lazio, solo tribuna per Correa

La Lazio è pronta a scendere in campo nella prima gara stagionale contro l’Empoli. Da qualche minuto la S.S.Lazio ha svelato l’11 titolare scelto da mister Sarri e Joaquin Correa, oltre a non risultate nella formazione dell’inizio, non sarà neanche in panchina. L’argentino infatti, dopo aver svolto regolarmente le sedute di allenamento ed essere stato convocato per la partita del Castellani, andrà in tribuna. Le voci di mercato sempre più insistenti, fanno quindi presagire sempre più un futuro lontano dalla capitale per il classe ‘94.

