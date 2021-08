Empoli-Lazio, Tare nel pre-partita: “Luis Alberto fuori per scelta tecnica. Correa? Vuole rimanere in Italia”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Ai microfoni di Sky Sport, il ds biancoceleste Igli Tare è intervenuto in vista di Empoli-Lazio, a pochi minuti dal fischio d’inizio fissato alle ore 20:45. Queste le sue dichiarazioni:

“Il gioco di Sarri è un po’ differente rispetto agli anni passati. Serve tanta intensità. Luis Alberto ora è ancora indietro su questo aspetto, è una semplice scelta tecnica e come tale deve essere giudicata. Per creare casi non è il momento. Su Correa si sa che dall’anno scorso ha espresso il desiderio di giocare altrove. C’è questa possibilità dell’Inter, vedremo nelle prossime ore. Per noi è un giocatore importante, ne abbiamo parlato an e con lui. Dipende anche dall’Inter e e dopodiché vediamo. C’è anche qualcosa all’estero ma il suo desiderio è rimanere in Italia.

Una vera trattativa non c’è mai stata, ci sono delle volontà tra le parti ma niente di più. Ci sono degli agenti che stanno facendo un grande lavoro per risolvere questo problema. Vediamo nelle prossime ore. L’importante è che chi rimane alla Lazio deve rimanere contento, questo è fondamentale. Ho vissuto questo sentimento personalmente da giocatore. Correa si sta comportando molto bene, anche dopo il rientro dal Sud America. È stato esemplare. Finché il mercato ci sarà dobbiamo avere un po’ di pazienza finché si deciderà”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: