Empoli-Lazio, il doppio ex Cribari: "Sono state le due esperienze migliori della mia carriera. Sarri? Formerà una squadra molto forte"

Questa sera ci sarà la Lazio esordirà ad Empoli nella nuova stagione di Serie A con una grande novità rispetto allo scorso anno: mister Sarri in panchina. L’allenatore, succeduto a 5 stagioni di Inzaghi, è stato chiamato quest’estate a fare un grande cambiamento sia a livello di modulo, passando dal 3-5-2 al 4-3-3, che a livello di gioco, non un lavoro facile considerando la realtà che si era creata con la squadra di Inzaghi che ha lavorato insieme per anni. Un test importante quello contro l’Empoli, risalito in Serie A dopo due stagioni in B, di cui l’ultima che l’ha vista salire nella massima serie con un grande percorso. Per l’occasione, il doppio ex Emìlson Cribari è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it.

Secondo te la Lazio faticherà ad apprendere il gioco di Sarri e si troverà in difficoltà i primi tempi?

Il calcio di Sarri è molto particolare, lui vuole una squadra sempre molto dinamica, vuole il controllo della partita e molto possesso palla. Va fatta una preparazione per riuscire ad essere sempre al massimo fisicamente e fare il calcio che vuole lui. Le prime giornate può essere che ci sia un po’ di difficoltà, bisogna smaltire il lavoro fatto in preparazione. Ma una volta che sarà al 100% sarà una Lazio molto forte e competitiva.

L’Empoli è tornata in Serie A dopo due anni. Pensi ci siano i presupposti per rimanerci qualche anno?

L’Empoli è una delle realtà più belle del calcio italiano degli ultimi 25 anni, nel senso che è una città piccola ed è una società che lavora bene con i giovani da sempre, con un presidente molto serio ed appassionato della sua squadra. Sicuramente lotterà per salvarsi e mi auguro possa riuscirci, una società che lavora così bene e che valorizza molto i giovani. Non a caso l’Empoli ha vinto anche il campionato primavera.

Ritieni che la Lazio con Sarri possa fare il salto di qualità rispetto agli anni di Simone Inzaghi?

Si, sono molto fiducioso. Sarri rispetto a Inzaghi ha avuto molte esperienze, anche nel calcio inglese, oltre che Juve, Napoli e tanta gavetta. E’ un allenatore capace di poter far fare alla Lazio il salto definitivo, lottando per i primi posti e giocarsela in Champions, perché una società così deve lottare lì.

L’Empoli è stata la prima squadra con cui sei cresciuto e ti sei affermato, mentre con la Lazio hai vissuto anni per te molto importanti. Trovi delle analogie tra le due esperienze? Sono state le migliori?

Empoli è stata la società e la città che ha aperto le porte prima a mio fratello e poi a me. Rappresenta per tutta la mia famiglia una seconda casa, saremo sempre grati dell’opportunità che ha dato ai fratelli Cribari a fine anni 90′. Ho vissuto stagioni importanti e vinto con la primavera il trofeo Viareggio. Poi in Serie A sono diventato calciatore e sono maturato come uomo. L’Empoli è stato fondamentale per la mia vita e la mia carriera. La Lazio invece rappresenta il punto più alto, perché ho raggiunto una grande squadra con una grande storia, con possibilità di giocare anche in Champions League, ma anche giocare qualche derby e di vivere il calcio al massimo dei livelli. Quindi si, sono state le società più importanti della mia carriera.

Che esperienza è stata giocare la Champions League con la Lazio nel 2007? Pensi che quest’anno abbia dato il suo meglio?

La Champions è stata la realizzazione del mio sogno da bambino, sentire l’urlo dello stadio contro il Real Madrid è stata la cosa più bella della mia carriera da calciatore. Giocare la Champions con la Lazio è stata l’esperienza migliore, un ricordo che porterò sempre nel cuore. La Champions è tanto bella quanto, però, dispendiosa, e farla insieme al campionato è sempre molto difficile, qualcosa paghi in una competizione o nell’altra. Bisogna che ci sia una rosa larga e con molta esperienza per riuscire ad andare lontano sia in Serie A che in Champions.

A cosa può ambire questa Lazio secondo te?

Come detto prima la Lazio deve ambire ai primi tre posti, ha una storia molto importante ed ha in casa un allenatore di altissimo livello. I tifosi meritano di vivere esperienze come la Champions League e di sognare di lottare per i primi posti. La Lazio non può ambire a meno di questo.

E’ difficile passare da una difesa a 3 ad una a 4? Pensi che la Lazio debba fare almeno un altro acquisto in difesa?

Per me è più difficile il contrario, ovvero passare dalla difesa a 4 a quella a 3, bisogna avere i giocatori giusti. Quella a 4 la impari sin da ragazzo in Italia, viene più naturale. Quella a 3 deve essere allenata bene, oltre che avere i giocatori giusti.

