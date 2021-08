ESCLUSIVA | L’ex Empoli Berti: “Ho sentito Sarri, è molto carico. Se lasciato lavorare regalerà grandi soddisfazioni alla Lazio”

Ci siamo, tra poche ore si darà ufficialmente il via al nuovo campionato, con la Lazio impegnata al Castellani contro l’Empoli. Una sfida Amarcord per Maurizio Sarri, nuovo tecnico biancoceleste che ha iniziato la sua carriera proprio conio club toscano. C’è emozione per l’esordio in Serie A sulla panchina della Lazio, e curiosità da parte i tifosi nel vedere i suoi meccanismi di gioco. Sale l’attesa per l’esordio dei biancocelesti, in quello che sarà solo l’inizio di un nuovo percorso. In merito alla gara di questa sera, la redazione di LazioPress.it ha contattato in via del tutto esclusiva l’ex portiere dell’Empoli Gianluca Berti:

Un nuovo campionato sta per avere inizio, che stagione può essere quella di quest’anno?

“Sulla carta la Juventus dovrebbe aver preso la leadership del campionato. L’Inter ha perso dei giocatori importanti, nonché un allenatore vincente come Antonio Conte. Anche altre squadre hanno subito diversi cami sule panchine, per questo ci vorrà prima qualche mese prima che si assestino le posizioni. La Juventus comunque romane a mio avviso la favorita per la vittoria dello Scudetto in questa stagione.”

Da ex giocatore dell’Empoli, che campionato si aspetta dalla neopromossa squadra di Andreazzoli?

“A Empoli sono molto bravi, lo dimostrano i tanti giovani interessanti cresciuti e provenienti da questo club. È chiaro che la retrocessione per questa squadra può essere un fattore essendo una piccola piazza, ma loro sono bravissimi. Possono fallire un anno, ma poi l’anno dopo sono sempre lì a lottare. Mi auguro che la squadra di Andreazzoli possa fare un campionato tranquillo e salvarsi. Sarà difficile perché la Serie A è un campionato divo tra le squadre di alta e bassa classifica. Penso che l’Empoli farà parte di quelle che lotteranno per la salvezza, ma mi auguro possano farcela senza troppi problemi.”

Lei che lo consce, come giudica l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio?

“Maurizio l’ho sentito una ventina di giorni fa, mi ha detto di essere molto molto carico ed entusiasta della scelta. Mi auguro che riesca a trasmettere la sua voglia di allenare a tutto l’ambiente Lazio, perché Sarri è un tecnico che se lasciato lavorare tranquillo farà divertire e arriveranno i risultati.”

Il mercato è ormai agli sgoccioli, come giudica le operazione svolte fino ad ora dalla Lazio?

“La Lazio ha puntellato alcuni reparti che andavano sistemati. Sicuramente qualche giocatore in più sarebbe utile a Sarri per avere più alternative, ma questo è un desiderio si tutti gli allenatori. La Rosa della Lazio rimane comunque molto importante, e mi auguro che i giocatore riescano a seguire il proprio tecnico nelle idee di gioco e nel calcio espresso da Maurizio.”

Un suo parere sull’arrivo in biancoceleste di Pedro dalla Roma?

“Lo spagnolo è un giocatore che Sarri ha già allenato e per questo lo conosce molto bene. Se sta bene può alzare gli equilibri della squadra.”

Da ex estremo difensore, la permanenza di Strakosha è un bene per la Lazio? Chi tra lui e Reina merita la titolarità?

“A mio parere Reina parte avvantaggiato nelle gerarchie in porta, perché Sarri lo ha già allenato a Napoli. Inoltre lo spagnolo è uno degli estremi difensori più bravi con i piedi in circolazione. È normale che poi il campo parla, Strakosha è un ottimo portiere ma secondo me sarà Reina a partire titolare per l’esperienza e la conoscenza che ha di Sarri.”

A cosa può ambire questa nuova Lazio di Sarri?

“Mi auguro per Maurizio che già dal primo anno riesca a far girare la squadra a modo suo, così da ambire a posizioni e traguardi importanti. È chiaro che avrà bisogno di lavorare in una certa maniera, e se i suoi giocatori lo seguono possono davvero levarsi grandi soddisfazioni.”

