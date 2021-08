Felipe è tornato alla Lazio: ripercorriamo i momenti migliori con l’aquila sul petto

Felipe Anderson è tornato alla Lazio. Quello che per molti era un sogno, per altri un atto romantico, si è avverato. Pipe aveva lasciato i biancocelesti nel 2018, dopo due anni di Inzaghi ed una stagione che lo aveva visto essere un sostituto, e peraltro in un ruolo non gradito da lui: l’esterno di centrocampo. La partita in casa giocata contro il Genoa è stata una nota stonata che in pochi dimenticheranno e che andava proprio in questo verso. Ma a qualche momento da dimenticare, come quello della partita con il Genoa, si oppongono molti altri momenti che hanno legato in modo indelebile il suo nome nella mente dei laziali. Ripercorriamo alcuni di questi momenti.

Inter-Lazio 2-2, 21/12/2014

Fu quella la partita in cui Felipe Anderson esplose e si mise in mostra per la prima volta da quando era alla Lazio. Sicuramente degli spunti li aveva avuti, ma non decisivi e “semplici”, per il modo in cui li aveva proposti lui, nella loro complessità. I due gol siglati dalla Lazio portano entrambi il suo nome e, nelle due occasioni, l’esterno brasiliano mette in mostra dei movimenti e delle doti finora nascoste, doti che comunque all’altezza di quello che era il suo potenziale. Quella partita, comunque, fu la prima di una lunga serie di partite in cui il brasiliano aveva trovato grande continuità e che i tifosi della Lazio difficilmente dimenticheranno.

Lazio-Sampdoria 3-0, 05/01/2015

Si tratta della partita dopo quella di San Siro prima descritta, una partita giocata sontuosamente da Felipe Anderson ed in cui ha dato il suo contributo in tutti i gol, con una rete segnata da fuori e due assist arrivati su due accelerate. Stava dando conferma di essere quello visto nella partita precedente.

Torino-Lazio 0-2, 16/03/2015

Ci troviamo, qui, nel pieno periodo d’oro di Felipe Anderson. In una partita tutt’altro che facile il brasiliano è riuscito trovare due spunti che hanno portato ai due gol per la Lazio e, dunque, alla conferma che i biancocelesti avrebbero potuto dire la loro in chiave qualificazione in Champions League.

Lazio-Genoa 2-0, 23/09/2015

Che Felipe non fosse lo stesso dello scorso anno lo si era capito già dalle giornate precedenti, ma non per questo il suo talento, che tanto ci ha mostrato l’anno precedente, dovesse rimanere inesplorato: fu così che in una partita che la Lazio non vinceva da diversa anni, quella contro il Genoa, Felipe Anderson tirò fuori dal cilindro uno dei gol più belli fatti nella sua esperienza laziale, un tiro a giro da fuori area imprendibile per il portiere, una vera chicca.

Lazio-Torino 3-0, 25/10/2015

Il momento dei biancocelesti continuava ad essere negativo, simbolo di una stagione che continuerà ad assestarsi su ritmi non all’altezza della Lazio. Quella con il Torino fu, però, una classica partita da anno precedente, dove i biancocelesti hanno tenuto il controllo del gioco per gran parte del tempo e Felipe Anderson ha chiuso in cassaforte la partita con due gol da lui nel finale.

Lazio-Steaua Bucarest 5-1, 22/02/2018

Il ritorno dei sedicesimi di finale di quell’edizione di Europa League vide una Lazio che doveva recuperare lo svantaggio dell’andata in cui perse a Bucarest per 1-0. Uno svantaggio che i biancocelesti hanno recuperato e superato senza troppe difficoltà, con un 5-1 agevolato anche da una grande prestazione del brasiliano che ha fornito due assist a Ciro Immobile ed ha segnato il gol del momentaneo 3-0.

Fiorentina-Lazio 3-4, 18/04/18

Una partita che difficilmente i tifosi della Lazio dimenticheranno, un match che ha visto la Lazio essere sotto per 2-0 e, dopo aver recuperato con un pareggio alla fine del primo tempo, anche subire il gol del 3-2 poco dopo l’inizio del secondo tempo. una grande partita, in quell’occasione, venne giocata da Felipe Anderson che sfoderò una chicca delle sue per il gol del momentaneo 3-3, con una rasoiata sul primo palo che ha colto impreparato il portiere.

