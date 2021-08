GdS | Empoli, dove il sarrismo iniziò. Grazie a un no

Sette esoneri alle spalle e nessuna offerta vera. Potete immaginare l’umore di Maurizio Sarri nell’estate del 2012. E la sorpresa nel ricevere a metà giugno un segnale da Marcello Carli, ds dell’Empoli. Ma c’è un retroscena. La telefonata che ha cambiato la vita di Sarri è arrivata perché un allenatore che aveva già l’accordo con il presidente Corsi all’improvviso si era tirato indietro. L’Empoli infatti aveva scelto di puntare su Marco Baroni, c’era già un accordo biennale. Così dal cilindro dell’allora diesse azzurro spunta il nome di Sarri. Come era il Sarri dei suoi tre anni a Empoli? Abitudinario. Casa vicino alla stazione, giornate dedicate al pallone. Il presidente Corsi racconta: “Ricordo il nostro primo colloquio. Rimasi a bocca aperta perché conosceva tutti i calciatori. Le sue erano idee forti. Era normale che avesse fallito in serie C dove non c’è qualità, ma solo tanta guerra. Quando è andato al Napoli ho capito che avrebbe vinto perché dopo dieci giorni aveva conquistato la fiducia di Higuain e Albiol. Alla Juve invece questa fiducia non gliel’hanno mai concessa. Pensavamo di non aver k bisogno di cose nuove perchè con altri metodi avevano vinto tutto”. Da tecnico dell’Empoli l’inizio è stato catastrofico. Nove giornate di campionato, 3 punti, ultimo posto. Il presidente gli chiede di rinunciare alla difesa a 4 altissima e di schierarsi a 3. Lo accompagna a pranzo con Ulivieri. Per parlare di tattica difensiva. Lui fa finta di accettare i consigli. La partita successiva parte con la difesa a 3, ma dopo sei minuti torna a 4. A salvare Maurizio è il lavoro. Per la trasferta che può decidere il suo futuro a Lanciano c’è un piccolo cambiamento di programma. Il tecnico dell’Empoli fuma come un turco. Nel pullman durante le trasferte quel fumo infastidisce. E allora Sarri va in macchina con il ds Carli e al suo fraterno amico Silvio Nacci che non c’è più. Carli fuma il sigaro, Maurizio una sigaretta dietro l’altra. Arrivano avvelenati alla meta. Ma la squadra fa risultato è così inizia l’era Sarri. Maurizio è una testa dura. Si infuria quando lo avvertono sarebbe arrivato dalla Samp Maccarone. “Il mio centravanti deve pressare, come può servirmi Maccarone?” Poi lo farà giocare sempre. Il giorno della promozione in A lo “obbligano” ad andare in divisa davanti alle telecamere. Dopo dieci minuti di interviste torna nello spogliatoio e poiché tutti i giocatori lo prendono in giro si strappa la divisa di dosso. E si rimette la sua inseparabile tuta. Che non l’ha più abbandonato. Gazzetta dello Sport.

