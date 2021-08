Gli stadi della Serie A | Alla scoperta del Carlo Castellani

Il tempo delle amichevoli è scaduto, questa sera si torna a fare sul serio per la Lazio che alle 20.45 sfiderà l’Empoli nella prima in Serie A di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. Il Comandante, che nei suoi precedenti cinque esordi nel massimo campionato è sempre partito lontano dalle mura amiche, raccogliendo un pareggio due vittorie ed altrettante sconfitte, è pronto a vivere una notte amarcord tra passato, presente e futuro. Teatro della sfida sarà il Carlo Castellani, stadio sottoposto recentemente ad un importante restyling (riguardante soprattutto i seggiolini) che finalmente, dopo un anno, potrà riabbracciare i tifosi con i laziali vogliosi di invadere, nei limiti ancora imposti dal Covid, un settore ospiti esaurito in pochissime ore.

L’intitolazione a Carlo Castellani

Guardando più da vicino l’impianto toscano, che vanta una capienza intorno ai quindicimila posti, si nota l’intitolazione a Carlo Castellani, ex attaccante di Fibbiana (Montelupo Fiorentino) che per moltissimi anni ha detenuto il primato di miglior bomber dei toscani con 61 reti, prima di essere superato da Francesco Tavano che in azzurro ha siglato in totale 107 marcature. Oltre al grande talento in campo, Castellani, inoltre, nell’arco della sua esistenza si è anche contraddistinto per un enorme altruismo che gli fu però fatale. In una mattina del 1944, le autorità fasciste bussarono alla porta della sua casa per chiedere del padre: Carlo, spinto da un grande senso di solidarietà e credendo di dover risolvere semplici questioni burocratiche, decise allora di sostituirsi al genitore malato, non facendo invece più ritorno a casa e morendo nel campo di concentramento di Mauthausen nell’agosto dello stesso anno.

I precedenti della Lazio

Sfide povere di gol e spesso in equilibrio quelle tra Lazio ed Empoli in terra toscana. I precedenti totali sono stati quattordici con i capitolini che hanno raccolto sei vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Il primo incrocio risale ad un’amichevole del maggio 1975 quando i biancocelesti si imposero con un secco due a zero grazie ai gol di Garlaschelli e Re Cecconi, mentre le reti totali della Lazio al Castellani sono ben state ben sedici, tre delle quali arrivate nel novembre 2005, nella sfida che ha fatto registrare il maggior numero di reti complessive, ben cinque (2-3).

L’ultimo incrocio al Castellani

Per ritrovare l’ultima apparizione della Lazio al Carlo Castellani è necessario risalire alla stagione 2018-19. I biancocelesti, reduci da due sconfitte ed un successo nelle prime tre giornate, arrivarono al match con i toscani con il bisogno urgente di trovare i tre punti così da colmare velocemente il gap con le prime. A decidere la gara a favore dei capitolini, che conquistarono così la seconda vittoria consecutiva, ci pensò prima un inserimento perfetto di Marco Parolo ad inizio ripresa per il gol del decisivo e poi una prodezza di Strakosha su Caputo all’ultimo respiro. I tanti tifosi capitolini, giunti in oltre tremila ad Empoli con un settore ospiti sold out, poterono così esultare per un successo pesante bissato sette giorni dopo con un poker ai danni del Genoa.

