Immobile si conferma marcatore nella prima gara ufficiale: i numeri del bomber laziale

Si conferma sempre più cecchino Ciro Immobile, soprattutto nella prima gara ufficiale della stagione. Il bomber laziale infatti, che proprio oggi festeggia cinque anni in biancoceleste, in ogni annata nella capitale è andato a segno nella prima sfida ufficiale, cominciando dal match contro l’Atalanta, continuando con la rete in Supercoppa, proseguendo con i gol a Napoli, Sampdoria e Cagliari e concludendo appunto oggi, con la marcatura del Castellani.

