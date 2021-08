Inter, Marotta su Inzaghi: “Ha dato tanto alla Lazio, non c’era profilo migliore per noi”

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, intervenuto ai microfoni di Dazn in vista di Inter-Genoa, ha elogia l’attuale tecnico nerazzurro, con un passato importante e quasi interamente in biancoceleste: “Le prime sensazioni su Simone Inzaghi sono positive, è un grande professionista che in questi anni ha dato tanto alla Lazio, sia come giocatore che come allenatore. Miglior profilo non c’era e siamo contenti e onorati di averlo”.

