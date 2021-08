La Repubblica | Il nuovo Felipe Anderson: “Sono più maturo, ci divertiremo”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Non vedendolo in campo, tra mercoledì e giovedì c’era il timore che Felipe Anderson potesse saltare il debutto di Empoli. Invece “ci dovrebbe essere. Per un giorno e mezzo ha dovuto sbrigare faccende burocratiche” ha spiegato Sarri. Nessun infortunio, il 28enne brasiliano partirà titolare nel tridente con Immobile e Moro a sinistra. Negli ultimi anni non ha brillato, ma la società e Sarri ci credono, per questo l’hanno subito richiamato alla base. Pipe è tornato con entusiasmo e si sente “nella miglior fase della mia vita”. Lo ha ammesso nell’intervista che uscirà sul prossimo numero del magazine del club: “Anche se gli ultimi due anni sono stati duri, soprattutto perché ho giocato poco, sono cresciuto sotto ogni aspetto. Ho avuto modo di vedere tutto quello che non stava andando bene e ho imparato dalle difficoltà. Se stai bene con te stesso stai bene anche in campo, è una conseguenza”. Oggi dovrà far parlare il campo, a suon di dribbling e accelerazioni. Lo chiedono i tifosi e lo spera Immobile, pronto con la fascia da capitano a beneficiare delle sue giocate. Lo riporta La Repubblica.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: