Lazio-Immobile, 5 anni fa l’esordio del bomber in biancoceleste

Sono ben 5 anni che il bomber biancoceleste Ciro Immobile fa parte della storia laziale. Il 21 agosto del 2016 infatti, king Ciro esordì in biancoceleste. Questo l’omaggio del club capitolino, attraverso la S.S.Lazio Agenzia Ufficiale:

“Era il 21 agosto del 2016. Esattamente cinque anni fa, la Prima Squadra della Capitale disputò la prima giornata della Serie A TIM 2016/17 affrontando allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia l’Atalanta. In tale circostanza, esordì in maglia biancoceleste Ciro Immobile.

Ad un quarto d’ora dall’apertura del match, fu proprio il centravanti esordiente a smuovere gli equilibri. Primo gol in biancoceleste per Ciro Immobile che, a tu per tu, superò Sportiello. Successivamente furono Hoedt, Lombardi e Cataldi a trovare la via della rete regalando la vittoria alla Prima Squadra della Capitale.

Il secondo di questi in particolare, siglò contro i bergamaschi la sua prima rete con l’Aquila sul petto in occasione del suo esordio in Serie A TIM”.

