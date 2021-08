MOVIOLA | Sozza dirige bene la gara: giusto il rigore su Acerbi

Questa sera è andato in scena l’esordio in Serie A della nuova Lazio di Maurizio Sarri: in trasferta contro l’Empoli, i biancocelesti si sono imposti per 1-3. La gara è stata diretta da Simone Sozza. L’arbitro lombardo ha diretto senza problemi una gara tutto sommato corretta, visto che al termine della gara sono solo tre i cartellini gialli: Leiva per la Lazio, Stojanovic e Ismajli per i toscani. L’episodio principale della gara avviene nel primo tempo, al minuto 39′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Felipe Anderson, Hysaj mette in area un campanile sul quale si avventa Acerbi. Il difensore biancoceleste, arrivato per primo sul pallone, è stato atterrato dal portiere dell’Empoli Vicario: giusto il calcio di rigore fischiato in favore della Lazio, realizzato successivamente da Immobile.

