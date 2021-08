PAGELLE – Una buona Lazio nel segno delle vecchie leve: tra i nuovi è Pedro a brillare

Reina 6,5: La difesa biancoceleste subisce, lui corre ai ripari nonostante il gol subito dopo soli 3 minuti. Grande salvataggio nella ripresa, ad evitare assieme a Luiz Felipe l’accorcio del risultato da parte dell’Empoli.

Lazzari 8: Solita partita di corsa e quantità, ma questa volta anche di qualità. Il suo gol del momentaneo 1-2 per i biancocelesti è frutto di una connessione cosmica con Milinkovic, e di un incrocio sul secondo palo al bacio.

Luiz Felipe 6,5: Solita gara attenta del brasiliano, nonostante lui ed Acerbi abbiano sofferto le varie incursioni degli attaccanti dell’Empoli. Nel secondo tempo, si rende protagonista di un intervento rovinoso sulla linea di porta, salvando una rete ormai fatta a Reina battuto. Così facendo, permette alla squadra di mantenere il doppio vantaggio.

Acerbi 6,5: Leader indiscusso della difensiva, ma i meccanismi della difesa a quattro vanno ancora assimilati da tutto il reparto. È lui a procurarsi il rigore del 3-1 biancoceleste, buttandosi su una palla alta oramai già del portiere, anticipandolo.

Hysaj 6,5: Partita ordinata dell’albanese senza troppe sbavature. Sempre propositivo in avanti, raddoppia quasi sempre il compagno di fascia sulla sinistra.

Leiva 6: Non una delle migliori apparizioni del regista, che appare ancora non del tutto in condizione. Nonostante ciò la sua è una gara ordinata e pulita, caratterizzata dal solito giallo rimediato nel primo tempo.

Dall’80’ Escalante: Sv

Milinkovic Savic 8,5: Il Sergente è ovunque e prende in mano la sua armata: il gol del pareggio toglie dai guai la sua Lazio, dopo lo svantaggio subito nei primi minuti. Suo l’assist per il secondo gol di Lazzari, al seguito di una ormai consolidata intesa con un un passaggio lungo linea perfetto per concludere a rete.

Dal 70′ Andre Anderson 6: Il brasiliano entra e tenta di mettere in mostra le sue qualità. Sostituire un gigante come Savic non è facile. Cerca la via del gol dopo una scambio con Immobile, ma il suo tiro si spegne al lato del primo palo.

Akpa Akpro 5,5: Il centrocampista non si è espresso nel migliore dei modi, svolgendo una gara senza mai incidere in mezzo al campo. Qualche recupero di palla, ma la sua è da considerare una prestazione non del tutto sufficiente. Al termine del primo temo, vine infatti sostituito da Luis Alberto.

Dal 45′ Luis Alberto 6: Apparso anche lui poco brillante, non regala perle come al suo solito ma anzi sbaglia stranamente anche qualche servizio ai compagni.

Pedro 7,5: Lo spagnolo sembra essersi scrollato di dosso i colori giallorossi, e adesso corre e lotta per la maglia biancoceleste. La sua posizione di partenza è quella di esterno sinistro, ma lo si trova ovunque. Grande grinta su ogni pallone, giocate a disorientare gli avversari e visione di gioco da giocatore di esperienza superiore.

Dal 60′ Raul Moro 6: Il giovane cerca di mettersi in mostra in tutti i modi, regalando alcuni scatti importanti e qualche dribbling.

Felipe Anderson 7: Buon ‘esordio’ del numero 7, nonostante non abbia brillato come i tifosi biancocelesti sono abituati. Suo l’assit per il primo gol della Lazio targato Milinkovic, a seguito di uno schema su calcio d’angolo.

Ciro Immobile 7,5: Sono 156 in Serie A, come Riva, Inzaghi e Roberto Mancini. Un bomber senza fine che continua ad gonfiare la rete per la sua Lazio. Come tutti, deve ancora assimilare lo stile di gioco del mister e adattarsi al nuovo tridente.

Dall’80 Muriqi: Sv

Allenatore Maurizio Sarri 8: La sua Lazio brilla in attacco, ma soffre in difesa. I meccanismi nel reparto offensivo sembrerebbero essere più assimilati dai suoi rispetto a quelli difensivi. Funzionano gli schemi dai calci piazzati, e le varie combinazioni in fase offensiva. La difesa ancora non si muove del tutto in sincronia, ma con il tempo questa Lazio può regalare del vero calcio spettacolo.

