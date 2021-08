Pedro-Lazio, tutti i giocatori passati dalla Roma in biancoceleste

È delle ultime ore la notizia di una possibile trattativa tra la Roma e la Lazio per Pedro. Il giocatore spagnolo è stato acquistato dai giallorossi lo scorso anno, prelevandolo dal Chelsea, e si trova ora ai margin. del nuovo progetto targato Mourinho. Dopo una stagione tra alti e bassi, Pedro non rientra nei piani di Società ed allenatore, motivo per cui si stanno rovinando diverse soluzioni per il suo futuro: tra queste, ci sarebbe incredibilmente quella della Lazio, che negli ultimi giorni di mercato è alla ricerca di esterni offensivi. L’arrivo in panchina di Maurizio Sarri, preclude un cambio radicale di modulo e quindi una rivoluzione dal punto di vista della Rosa. A pochi giorni dal termine della sessione estiva, ai biancocelesti mancano quei rinforzi garantiti al tecnico toscano, soprattutto nel reparto offensivo. Proprio Sarri sarebbe la chiave di questo clamoroso asse Roma-Lazio: l’allenatore ha avuto modo di allenare Pedro ai tempi del Chelsea, dove ha potuto apprezzare le sue caratteristiche tattiche e tecniche. La stima reciproca sarebbe il nodo cruciale per spingare, accelerare e chiudere l’operazione.

Se il passaggio di Pedro in biancoceleste dovesse concretizzarsi, sarebbe un colpo inverosimile e del tutto inatteso. Nonostante ciò, non sarebbe il primo asse Roma-Lazio sul mercato: in passato diversi giocatori hanno cambiato sponda del Tevere, sia direttamente che indirettamente. Il passaggio più recente (indiretto) è stato quello di Aleksandar Kolarov: per ui all’attivo 4 stagioni in biancoceleste con una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana vinta. Poi il passaggio al Manchester City dove rimase per 7 anni, ed infine l’arrivo alla Roma nel 2017.

Questi tutti gli assi di mercato diretti ed indiretti traRoma e Lazio:

LUIGI ZIROLI

Alla Roma nel 1927, è il primo giallorosso ad indossare la maglia biancoceleste nel 1929.

ATTILIO FERRARIS

Fu il primo capitano della Roma nel 1927, poi causa divergenze con la Società passò alla Lazio. Due stagioni più tardi fece ritorno in giallorosso.

CARLO GALLI

L’attaccante approdò alla Roma nella stagione 1951-52, partendo dalla Serie B fino a raggiungere la rimozione in A da capocannoniere. Successivamente vestì varie magli di A, tra cui quella della Lazio, dove chiuse la carriera nel 1966 .

ARNE SELMOSSON

Arrivò alla con la Lazio nel 1955, rimanendoci per tre stagioni. Nel 1958 fu poi ceduto alla Roma. Selmosson fu eia primo giocatore nella storia ad andare assegno nel derby con entrambe le maglie.

FRANCO CORDOVA

Dal 1967 rimase per nove stagioni alla Roma, diventandone il capitano nella stagione ’75/’76. La decisione da parte della Società di cederlo nel ’79 non fu gradita da Cordova, che scelse sei sposare la causa biancoceleste, piuttosto che quella offerta del Verona. Rimase alla Lazio per 3 stagioni.

LIONELLO MANFREDONIA

Cresciuto nel vivaio della Lazio, poi passato in prima squadra dal 1975 al 1985. È noto per il suo coinvolgimento nello scandalo calcio scommesse, ma passò comunque alla Juventus e poi alla Roma.

ANGELO PERUZZI

Esordì in Serie A come portiere all’età di 17 anni nel 1987, con la maglia della Roma. Diventò titolare nel ’90/’91 per poi approdare alla Juventus, dove vinse numerosi trofei. Dopo la breve esperienza all’Inter, venne ceduto alla Lazio dove chiuse la carriera nel 2007. IN biancocelste vinse una Supercoppa italiana (2000) e una Coppa Italia (2003/2004).

LUIGI DI BIAGIO

Inizio la sua carriera tra le file delle giovanili della Lazio, con cui esordì in Serie A nell’ 89. Dopo le esprennze al Monza e al Foggia, passò successivamente alla Roma, dove rimase per quattro stagioni.

SINISA MIHAJLOVIC Arrivò in Italia nel 1992, anno in cui sposò la causa giallorossa er due stagioni. Dal ’94 al ’98 giocò alla Sampdoria, passando poi alla Lazio. Visse le sue sei stagioni in biancoceleste (1999-2004) da assoluto protagonista, visto che sul primo giocatore a segnare imprimo gol della stoia della Lazio in Champions League. Con l’aquila sul petto vinse uno scudetto (2000), due Coppe Italia (2000 e 2004), due Supercoppa Italiane (1998 e 2000), una Supercoppa Europea (1999) e una Coppa delle Coppe (1999).

