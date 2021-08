Serie A, l’Inter parte subito forte contro il Genoa. Il Sassuolo conquista i tre punti a Verona

La nuova stagione di Serie A è iniziata. Inter-Genoa e Hellas Verona-Sassuolo hanno dato il via alla prima giornata. A San Siro i nerazzurri di Simone Inzaghi partono subito forte e conquistano i tre punti con un netto 4-0. Apre il match il gol di Skriniar al 6′ su assist di Calhanoglu. Al 14′ arriva anche il raddoppio proprio del turco ex Milan. Al 74′ Vidal firma il terzo gol, mentre all’87’ è Dzeko a chiudere i conti. Al Bentegodi vittoria esterna del Sassuolo contro l’Hellas per 3-2. Al 32′ apre le marcature il campione d’Europa Raspadori. Al 51′ Djuricic raddoppia. Venti minuti più tardi accorcia Zaccagni su calcio di rigore, mentre al 77′ Traoré realizza il terzo gol neroverde. Al 90′ in gol ancora Zaccagni che firma così la seconda rete gialloblù.

