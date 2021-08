SOCIAL | Empoli-Lazio, buona la prima! – FOTO

Termina 1-3 la prima partita di Serie A dei biancocelesti. La Lazio, con il nuovo allenatore Maurizio Sarri, vince a Empoli grazie alle reti di Milinkovic (6′), Lazzari (31′) e Immobile (41′). Nel post partita, la società biancoceleste posta una foto su Instagram per celebrare la vittoria: “Stagione iniziata con una grande vittoria“.

Si unisce al coro Milinkovic, che pubblica una foto sul suo profilo personale Instagram. Il giocatore biancoceleste scrive: “Quanto è bello essere tornati”

Si sono uniti ai festeggiamenti anche Lucas Leiva, Lazzari e Hysaj, felici per la vittoria all’esordio in questa Serie A.

It feels great to start the new season with a win .

Also great to have fans back at the stadium.

Sempre bello cominciare con una vittoria.

Bello rivedere tifosi allo stadio.#forzalazio pic.twitter.com/zx3P3klbnQ

— Lucas Leiva (@LucasLeiva87) August 21, 2021