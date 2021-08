SOCIAL | L’ Empoli saluta mister Sarri: “Felici di rivederti” – FOTO

Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio di Empoli-Lazio. Una sfida che per mister Sarri rappresenta passato e presente. Non è mancato infatti il tributo dei toscani che, all’attuale allenatore biancoceleste e loro ex tecnico, hanno dedicato il seguente messaggio attraverso i social del club: “Felici di rivederti, mister”, seguito da una foto del mister.

