SOCIAL | L’arrivo della Lazio al Castellani – VIDEO

Tutto pronto per l’esordio stagionale in campionato. La Lazio, come postato dal club sui social ufficiali della squadra, è arrivata al Castellani di Empoli, dove la squadra di mister Sarri tra poco più di un’ora se la vedrà contro i toscani.

