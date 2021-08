SOCIAL | Luka Romero si carica per la gara di stasera: “Oggi giochiamo, non vedo l’ora!” – FOTO

Il tempo è quasi scaduto, ancora qualche ora e poi sarà Serie A. Il campionato italiano è pronto a fare ritorno e con lui anche la Lazio che questa sera scenderà in campo alle 20:45 per affrontare la neo promossa Empoli di Andreazzoli. Tra i nuovi acquisti convocati balza all’occhio Luka Romero, la giovane promessa arrivata dalla Spagna quest’anno. Solo 16 anni per lui e tanta grinta e talento da mettere in mostra. Sul suo profilo Instagram ha infatti pubblicato una foto di questa sua prima convocazione in maglia biancoceleste per una gara ufficiale. “Prima partita di campionato e non vedo l’ora! Oggi giochiamo”, queste le sue parole sui social.

