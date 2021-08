Tacchinardi: “La Lazio può essere protagonista, Sarri ha una personalità incredibile. E su Immobile e Felipe Anderson…”

L’attesa sta per finire. Oggi ripartirà il campionato di Serie A e, tra le quattro gare in programma per la prima giornata, ci sarà anche la Lazio di Maurizio Sarri, che aprirà in trasferta contro l’Empoli. Ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, è intervenuto Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, per parlare del ritorno in panchina di mister Sarri: “A prescindere dalla bellezza di certi allenatori, Sarri ha delle qualità tecniche ma il carisma e la personalità incredibile. Tare ha un lavoro difficile perché il mercato ha bisogno ancora di qualcosa. Avere un richiedente come Sarri impone di dargli ancora qualche profilo in più. La Lazio può essere protagonista, deve mettere in rosa un sostituto di Correa e dare a Sarri una squadra competitiva. Sarà un campionato bellissimo”.

Infine, si è soffermato su due calciatori biancocelesti in particolare: Ciro Immobile e Felipe Anderson. Ecco il suo pensiero: “Restando sulla Lazio, mi interessa molto capire Felipe Anderson e Immobile, che sono un po’ i punti di domanda. Il brasiliano deve trovare continuità e su Ciro voglio capire come si adatterà a questo 4-3-3 mai veramente congeniale a lui. Mi incuriosisce capire come risolverà questi miei due dubbi”.

