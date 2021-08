CdS | Correa, è partita l’offerta alla Lazio

Prima offerta dell’Inter per Correa: 5 milioni per il prestito e altri 25 per il riscatto.

Dopo i primi sondaggi per Thuram, il club si è mosso in maniera concreta per l’argentino della Lazio, ieri in tribuna contro l’Empoli. Significative anche le parole di Tare nel pre partita: “Correa all’Inter è una possibilità, non ancora una trattativa. Dipende da loro”. A oggi, Lotito valuta il Tucu una quarantina di milioni, compresi i bonus; Correa vuole l’Inter, ma c’è distanza e sarà necessario rilanciare.

