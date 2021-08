CdS | La Lazio stringe i tempi per il sì di Basic e Kostic

Il tempo stringe per la Lazio che a pochi giorni dalla chiusura del mercato spera di mettere a segno altri due colpi in entrata, e uno in uscita, per consegnare una rosa completa a Maurizio Sarri. Sul fronte degli innesti, come riporta l’edizione digitale de Il Corriere dello Sport, i capitolini vorrebbero chiudere i colpi Basic, su cui si investirebbero circa dieci milioni complessivo e con il quale ci sarebbe già un accordo, e Kostic dell’Eintracht Francoforte il cui ingaggio obbligherebbe i biancocelesti a cedere per un anno Kamenovic che al momento occupa l’ultimo posto da extracomunitario disponibile. In ogni caso, prima di operare in entrata, la Lazio dovrebbe sistemare la situazione Correa sempre più vicino a lasciare Formello.

