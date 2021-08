CdS | Sarri, molto più di un’idea

Bandinelli illude i padroni di casa ma i biancocelesti ribaltano tutto, mostrando di seguire totalmente i dettami del Comandante.

Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo il primo goal subito dalla Lazio, Sarri ha iniziato a prendere appunti. Difensori e centrocampisti non uscivano bene e Lazzari non aveva campo. Il tecnico biancoceleste ha quindi chiesto a Pedro di accentrarsi per lasciarlo passare. E’ così che ha svoltato, sull’asse di destra Sergej–Lazzari, splendido il triangolo del raddoppio. Lazzari, da centrocampo, s’è ritrovato in porta. Una buona Lazio, che già si muove come chiede Sarri e vince subito a Empoli.

