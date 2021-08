CdS | Sarri se la ride “Una Lazio che dà gusto”

Tre punti e sprazzi di gioco. Il Comandante è soddisfatto: “Non siamo perfetti, talvolta vengono fuori le vecchie abitudini. Ma i presupposti sono ottimi”.

Come riportato dal Corriere dello Sport, testa alla prossima partita contro lo Spezia. Il tecnico apprezza la prestazione di ieri contro l’Empoli, squadra tecnica e brillante. La sua Lazio è ancora in costruzione, ma i presupposti per fare bene ci sono. L’allenatore biancoceleste spiega che le similitudini con il Napoli sono soprattutto morali “Dal punto di vista tecnico sono poche le cose uguali, ma il gruppo è molto applicato e questo è un elemento positivo. Tecnicamente, il Napoli era più vicino alle mie idee come modo di giocare e completezza di rosa: il percorso della Lazio negli ultimi anni è stato diverso, per questo ci vorrà più tempo”. Sarri sorride, i primi record sono anche suoi. Mai, fino a ieri, una sua squadra aveva trovato tre gol alla prima giornata nei primi 45 minuti di gioco. Il festeggiamento è doppio perchè proprio a Empoli Sarri ha vinto la terza partita consecutiva all’esordio stagionale in A per la prima volta in carriera. Corsi e ricorsi storici, adesso a tinte biancocelesti.

