Correa-Inter, i nerazzurri puntano sull’argentino: ecco la prima offerta alla Lazio

Inizia ad entrare nel vivo la trattativa tra Joaquin Correa e l’Inter. Il giocatore vuole cambiare aria, lo ha espresso da tempo, e desidera sposare la causa nerazzurra. A nulla è servito l’interessamento dell’Everton, che per primo ha presentato un’offerta alla Lazio. Il Tucu vuole rimanere in Serie A e raggiungere il suo vecchio allenatore Simone Inzaghi. Lo stesso Igli Tare si è espresso ieri sera prima dalla gara in merito alla trattativa, sostenendo come il passaggio dell’argentino dipenda esclusivamente dall’Inter. Secondo quanto riportato da SportMediaset, ora i nerazzurri avrebbero scelto di puntare tutto su di lui: un altro papabile nome per l’attacco, sembrava essere quello di Marcus Thuram, ma l’infortunio al ginocchio rimediato ieri sera ha di fatto interrotto le sue possibilità di trasferirsi nella Milano nerazzurra. Per questo, sempre secondo il quotidiano sportivo, l’Inter avrebbe avanzato la prima offerta alla Lazio sulla base di un prestito oneroso di 5 milioni, con il riscatto fissato a 25. Le richieste di Lotito sono ormai ben note: 40 milioni subito bonus compresi. Si attendendo sviluppi, ma l’asse Milano-Roma inizia a farsi caldo, ed una potenziale cessione del Tucu sbloccherebbe le entrare in casa Lazio.

