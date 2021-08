Empoli-Lazio, Caressa: “Bene in attacco, Luis Alberto deve essere più disciplinato tatticamente”

Attraverso delle stories pubblicate sul proprio profilo Instagram, Fabio Caressa ha analizzato le gare di Serie A di ieri: tra queste, ha detto la sua su Empoli-Lazio. Ecco le sue parole: “Bene in attacco la Lazio, meno bene in difesa ma sappiamo che per imparare i movimenti di Sarri ci vorrà del tempo. Il tecnico dovrà risolvere anche la questione Luis Alberto e lo farà. A lui quel tipo di giocatore piace però lo spagnolo deve essere più disciplinato tatticamente”.

