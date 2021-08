FORMELLO – Lunedì la ripresa degli allenamenti in vista della prossima con lo Spezia

La Lazio esordisce bene nella prima di campionato, battendo il neopromosso Empoli per 1-3. Una sfida difficile in un campo ostico, ma che gli uomini di Sarri hanno saputo affrontare nel migliori dei modi, reagendo alla grande allo svantaggio subito dopo soli 3 minuti. Archiviato il successo, ora i biancocelesti iniziano a concentrarsi su quella che sarà la prossima sfida: sabato sarà infatti Lazio-Spezia all’Olimpico, una gara da non sbagliare dare seguito a questa buona partenza di stagione. La preparazione per questa partita avrà inizio nella giornata di domani, quando la squadra si ritroverà a Formello alle ore 17:45 per la seduta pomeridiana. Lo ha comunicato la stessa Società capitolina, attraverso una nota sul proprio sito web.

