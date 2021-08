Il Messaggero | Mercato Lazio, Kamenovic non ha dubbi: “Resto alla Lazio, la società mi ha rassicurato su questo”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Nella giornata di giovedì ha ufficialmente preso avvio il mercato biancoceleste. Dopo il via libera ai tesseramenti diramato dalla Covisoc, sono stat infatti ufficializzati tutti i colpi messi a segno finora, Tutti, tranne quello di Dimitrije Kamenovic, esterno sinistro prelevato dal Cucariki che non ha convinto del t utto Maurizio Sarri durante il precampionato. Inoltre, il serbo classe 2000 occuperebbe un posto da extracomunitario, non permettendo alla Lazio di prendere un giocatore utile alla causa come Kostic. Le valutazioni su di lui sono dunque in corso da tempo, la Società riflette sul da farsi mentre sullo sfondo si profilano interessamenti di altre squadre, Stella Rossa e Genoa su tutte. Nonostante le voci su una sua imminente cessione in prestito, Kamenovic ha rivelato a Il Messaggero, come la sua posizione nel club non sia a rischio: “Io resto alla Lazio, sono stato rassicurato dalla società a riguardo”. Parole ferme che lasciano trasparire una sua permanenza in biancoceleste. La fine del mercato è vicina e si attendono sviluppi sul fronte Kemenovic, che insieme a Correa sbloccherebbe il resto delle operazioni in entrata.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: