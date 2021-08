La Repubblica | Da Sergej a Ciro, il timbro di Sarri. E brilla Pedro

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Buono l’esordio a Empoli del tecnico toscano. In gol Lazzari. Tare: “Correa? Vuole l’Inter”.

Come riportato da La Repubblica, ieri a Empoli è iniziata l’era Sarri. Una partenza non eccellente dei biancocelesti, che subiscono goal al 4 minuto della partita. Subito la reazione della Lazio, che pareggia con Milinkovic (6′) e mette in porta Lazzari. Il tris è di Immobile che segna su rigore sul finire del primo tempo. Ottima la prestazione di Pedro: a sorpresa titolare, è uno dei migliori in campo prima di essere sostituito per crampi. Subentra nell’intervallo Luis Alberto, ufficialmente in panchina perchè fisicamente non al meglio: in realtà Sarri vuole di più e gli ha mandato un segnale.

Sul fronte calciomercato, Correa sempre più vicino all’Inter: Lotito non vuole meno di 35 milioni per il giocatore. L’altra ipotesi per la squadra di Inzaghi era Thuram, ma il giocatore ha subito un infortunio e il Tucu sembra essere diventato ancora di più un obiettivo da centrare. Tare ha già in mano Kostic, 28enne serbo che verrebbe tesserato come extracomunitario al posto di Kamenovic (il cui contratto non è stato ancora depositato e ieri in tribuna). Occhio a Brandt: con l’operazione di Correa la Lazio potrebbe fare un tentativo in extremis per il 25enne del Dortmund. In uscita, invece si accende la pista Vavro–Torino, il giocatore potrebbe sostituire Lyanco, destinato al Southampton.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: