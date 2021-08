Ligue 1, follia in Nizza-Marsiglia: tifosi a caccia di giocatori in campo

Minuto 73’: una bottiglietta viene lanciata sulla schiena di Payet che la rilancia sugli spalti. A quel punto i tifosi tentano di entrare in campo, con le immagini che hanno ripreso uno di loro tentare di rifilare un calcio al centrocampista francese, mentre i compagni Peres e Guendouzi, una volta rientrati negli spogliatoi, hanno mostrato i segni dei tentativi da parte di alcuni ultras di afferrarli al collo. La partita è poi stata sospesa, in attesa di sapere come andrà a finire la questione, con in Nizza che rischia di perdere 0-3 a tavolino.

