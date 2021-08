Lotito: “Lavoreremo fino alla fine del mercato, sappiamo le richieste di Sarri. Correa? Se ci sarà un’offerta chiara valuteremo”

Dopo la vittoria nel debutto in campionato e a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di Novantesimo Minuto: “La Lazio ieri mi è piaciuta, siamo una squadra in costruzione, ci sono alcune iniziative da intraprendere che devono essere portate a compimento. Speriamo che cui accada così avremo in campo una squadra che ha le condizioni per il gioco di Sarri. Promesse di mercato? Svolgo il mio ruolo con responsabilità facendomi carico delle varie esigenze in base alle condizioni del club. Ho preso degli impegni e sono abituato ad onorarli. Contestazioni sull’arrivo Pedro? Ci vuole un superamento di questi schemi. Ci vuole buon senso, il calcio rappresenta il superamento degli steccati sociali, culturale, economico e razziale e quindi una discriminazione tra club va combattuta. Pedro non era impiegato, abbiamo ritenuto fosse idoneo per la squadra e lo ha dimostrato dall’inizio. Abbiamo fatto un acquisto giusto, anche se ho ricevuto varie telefonate di minacce da sedicenti tifosi. Pedro è un elemento che Sarri ha ritenuto utile e quindi l’ho acquisito. Alla Lazio non mancano i giocatori, ma deve impiegare dei giocatori funzionali all’assetto tattico di Sarri. Ci stiamo attrezzando perchè ciò accada. Il mister sa quello che gli serve, noi sappiamo quello che richiede e lavoreremo fino alla fine del mercato in tal senso cercando anche di snellire la squadra tenendo conto che abbiamo una rosa di tre squadre. Fino adesso abbiamo ottemperato gli impegni senza vendere nessuno. Correa? Faremo mercato quando qualcuno ce lo chiedere concretamente e farà un’offerta, a quel punto valuteremo come procedere. L’ Inter? Non l’ho vista. Minacce dei tifosi? In Italia si cerca di disfare ciò che si fa, si tende a destabilizzare. Vado per i diciotto anni di presidenza, ho imparato a convivere con queste situazioni. Ho cancellato le vecchie situazioni con Inzaghi, guardo al futuro e non al passato. Problemi sulla nuova trasmissione delle partite di Serie A? Le innovazioni possono avere dei problemi, basta che siano risolvibili. Il calcio è indispensabile perchè sta stimolando l’innovazione. C’è un problema di obsolescenza delle infrastrutture che vanno potenziate e cambiate”.

