Nainggolan, subito problemi in Belgio: patente ritirata per guida in stato d’ebbrezza

Radja Nainggolan ha da poco cambiato casacca: da questa stagione giocherà in Belgio, all’Anversa. La sua esperienza sembra tuttavia iniziare in salita: come riportato da sportmediaset.it, nella notte tra Sabato e Domenica sarebbe stato fermato da una pattuglia della polizia locale mentre andava ad una velocità molto alta. I test delle autorità locali avrebbero evidenziato lo stato d’ebbrezza, con successivo ritiro della patente, sanzione che dovrebbe durare circa 15 giorni.

