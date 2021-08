Sampdoria-Milan, Pioli: “Ibra sta meglio, se andrà bene durante la sosta potrebbe rientrare con noi”

Dopo la vittoria ad Empoli, le prossime due gare di Serie A per la Lazio saranno contro lo Spezia sabato, e contro il Milan dopo la sosta. Durante la conferenza di presentazione di Sampdoria-Milan, Stefano Pioli ha parlato dell’infortunio di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole, riportate da tuttomercatoweb.com: “Sta meglio fisicamente, non ha ancora ripreso con la squadra, sta forzando e la settimana prossima sarà importante, e se andrà bene durante la sosta potrebbe rientrare con noi. Il suo ruolo in squadra è sempre lo stesso, leader importante per noi. Può essere determinante per la squadra“. Proprio dopo la sosta, la gara in programma sarà Milan-Lazio: da vedere se con, o senza l’attaccante svedese.

