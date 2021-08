Serie A, pareggio per la Juventus. Gioisce il Bologna nei minuti finali

Concluse le prime due partite di questa prima domenica della nuova stagione di Serie A: due partite non banali, con la nuova Juventus di Allegri 2.0 che ha trovato già il primo ostacolo in casa dell’Udinese. La gara è infatti terminata con il risultato di 2-2 e con un gol di Ronaldo al 94esimo annullato dal Var per un fuorigioco millimetrico. L’altra partita si è giocata invece a Bologna, dove i padroni di casa hanno segnato il gol vittoria, con Schouten, a pochi minuti dalla fine in una partita che ha visto un’espulsione per parte. A breve sarà il turno di Roma e Napoli che affronteranno rispettivamente la Fiorentina ed il Venezia, squadra neopromossa.

