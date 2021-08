SOCIAL | Andrè Anderson festeggia dopo Empoli: “Tre punti importanti per il nostro percorso” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Andrè Anderson apre la sua seconda vita alla Lazio. Il centrocampista brasiliano naturalizzato italiano, ieri sera nello spezzone di gara disputato contro l’Empoli ha avuto l’occasione di mettersi in mostra divenendo importante nell’ultima parte di gara, quando è diventato fondamentale gestire il risultato. Nel dopo partita, l’ex Salernitana ha così potuto festeggiare via social: “+3 punti importanti per il nostro percorso”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andre Anderson (@andreanderson_oficial)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: