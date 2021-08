SOCIAL | Anna Falchi festeggia la vittoria di Empoli: “Fiera della mia Lazio, evviva il Sarrismo!” – FOTO

La lady laziale Anna Fachi si è unita ai tanti messaggi di gioia di tutti i biancocelesti, dopo la grande vittoria di ieri sera contro l’Empoli. La Lazio di Sarri si è subito messa in mostra, regalando a più riprese un gioco degno del vero Sarrismo. La tifosissima biancoceleste si è detta fiera ed orgogliosa della sua Lazio, spendendo parole d’amore per il Comandate: “Fiera della mia Lazio! Ed ora non guardiamo più ’ indietro, ma sempre e solo avanti Lazio! W il nostro comandante!! Evviva il sarrismo!”.

Questo il post puvvlicato da Anna Falchi su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@annafalchi22)

