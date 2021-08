SOCIAL | La carica di Reina dopo il successo: “Avanti così, ci vediamo sabato all’Olimpico” – FOTO

Pepe Reina sempre più leader e punto fermo di questa Lazio. il suo carisma e la sua esperienza è ciò che serve a qualsiasi spogliatoio e Maurizio Sarri lo sa bene. Lo ha già allenato a Napoli, ed ora non può farne a meno neanche tra le file biancocelesti. Una buona prova quella del portiere spagnolo ieri sera, che nonostante il gol subito nei primi minuti, ha effettuato alcuni interventi importanti contribuendo al successo in casa dell’Empoli. L’estremo difensore ha espresso tutta la sua gioia su Instagram, per la vittoria ottenuta al castellani: “Buona la prima! Avanti così. Ci vediamo sabato all’Olimpico”, queste le sue parole in attesa di tornare nella casa della Lazio e riabbracciare i suoi sostenitori.

Di seguito il post pubblicato da Reina:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pepe Reina (@preinaofficial)

