SOCIAL | La gioia di Immobile dopo i tre punti: “Buona la prima, che bello ritrovare i tifosi” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Ciro Immobile non poteva non unirsi ai tanti post pubblicato dai biancocelesti dopo l’ottima vittoria di ieri sera ad Empoli. Il capitano della Lazio si è voluto complimentare con i suoi compagni su Instagram, esprimendo anche tutta la sua gioia per i tre punti ottenuti e il ritorno dei tifosi allo stadio. Ieri sera grazie al rigore trasformato, The King ha raggiunto quota 156 gol in Serie A come Riva, Inzaghi e Mancini. Un bomber senza fine che continua a gonfiare la rete per la sua amata Lazio.

Questo il posto pubblicato su Instagram da Immobile:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: