SOCIAL | La Lazio vince a Empoli e riabbraccia i tifosi – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Serata da incorniciare quella di ieri per la Lazio che espugna tre a uno Empoli bagnando con i tre punti l’esordio in Serie A e ritrovando anche l’apporto, sempre caldissimo, dei propri tifosi. Al Carlo Castellani sono arrivati oltre 1500 supporters capitolini che già prima del fischio d’inizio hanno sostenuto i ragazzi di Sarri conducendoli ad un successo esterno pesante. La Lazio riabbracci i suoi tifosi, mentre la società celebra il momento via social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: