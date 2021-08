Buon compleanno Demetrio Albertini: l’ex Lazio spegne 50 candeline

Buon compleanno a Demetrio Albertini. L’ex centrocampista italiano, che ha vestito le maglie di Milan, Lazio ed Atalanta in Italia, compie oggi 50 anni. In maglia biancoceleste Albertini resta una sola stagione (2003/2004), collezionando 35 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Due soltanto le reti segnate, entrambe in campionato. Nella Capitale conquista anche un trofeo: in quella stagione la Lazio vince la quarta Coppa Italia della sua storia, unica Coppa alzata da Albertini con la maglia biancoceleste, battendo la Juventus in finale. Auguri a Demetrio Albertini!

