Attacco, Kostic in pole ma c'è Boga. E rimane uno spiraglio per Brandt

Vuole l’Inter, aspetta senza fretta. L’attesa della Lazio però non può essere infinita perché legata al mercato in entrata. Joaquin Correa si allena professionalmente, ma vive da separato in casa: convocato per poi finire in tribuna contro l’Empoli. Con la sua uscita arriveranno almeno due rinforzi, il sostituto in attacco e Basic per il centrocampo. Il gong del 31 agosto si avvicina, Lotito non scende dalla richiesta di 35 milioni di euro. Serve uno sforzo dell’Inter per rendere tutti felici e… rinforzati. Perché la cessione di Correa finanzierà i colpi che completeranno l’organico di Sarri. Il grosso del gruzzoletto verrà investito per l’innesto offensivo. Ieri è spuntato il nome di Jeremie Boga, ex Chelsea, al Sassuolo dal 2018. Classe ’97, già tre stagioni da protagonista in Italia. L’anno scorso 4 gol in 27 presenze in A, era esploso nel campionato precedente siglando 11 reti come esterno sinistro. Ha chiesto di essere venduto, l’ammissione è arrivata per bocca di Giovanni Carnevali, ad neroverde. Kostic rimane in pole, Kamenovic permettendo (ancora non tesserato). Il serbo dell’Eintracht è il preferito di Sarri. Rimane viva anche la pista Brandt, sabato entrato al 70′ di Friburgo-B. Dortmund al posto di Reyna. Per la mediana è praticamente chiuso il colpo Basic, bloccato da più di un mese. Accordo fino al 2026 per 1,5 milioni a stagione per il croato classe 1996, utilizzato dal Bordeaux nelle prime tre giornate della Ligue 1. Aspetta solo il via libera, ha atteso con pazienza la Lazio, si tratta di un’operazione da circa 10 milioni (di cui 3 di bonus). Un ulteriore arrivo potrebbe esserci in difesa in caso di addio di Vavro. Era stato smentito l’interesse dell’Almeria, lo slovacco potrebbe diventare un obiettivo del Torino. La Lazio avrebbe fatto un sondaggio per Anel Ahmedhodzic, centrale classe ’99 del Malmoe (non occuperebbe lo slot della lista). Lo svedese è in scadenza nel 2023, viene valutato intorno ai 4 milioni di euro. Piace anche a Napoli e Atalanta. Corriere dello Sport.

