“Il voto è molto alto”, ad altezza Sarri. La prima vera Lazio è stata promossa dal suo maestro con riserva, com’è scontato che fosse. Con lui, i “ma” non mancano mai. A Empoli il tecnico ha fatto i complimenti alla squadra nello spogliatoio, ma qua e là ha colto difetti da correggere e che l’avrebbero già spinto a pensare a una modifica tattica: il 4-3-1-2. Per tutta l’estate si è lavorato sul 4-3-3 e tutto il mercato resta impostato per realizzarlo. Il rombo, lo disse quando si presentò, a naso non lo convinceva. Siamo alla prima giornata e immaginare un’aggiunta di modulo non sarebbe un azzardo. Sarri a Napoli partì con il 4-3-1-2, virò sul 4-3-3 dopo due partite. Mau dopo il vantaggio di Bandinelli aveva iniziato a tormentare il suo taccuino, a prendere appunti. Leiva è stato eluso più volte dagli assalti dell’Empoli, è uno dei motivi che starebbe spingendo Sarri a valutare la modifica. Pensa che il brasiliano debba avere maggiore protezione. Nella riflessione sarebbe coinvolto anche Immobile: piazzandogli alle spalle un trequartista, Pedro o Luis Alberto, potrebbe garantirgli riferimenti simili a quelli che riceveva in profondità con Inzaghi. Nel rombo potrebbe adattarsi meglio Luis Alberto, al di là dei dolorini avuti. Sarri non è rimasto soddisfatto vedendolo giocare nel centrocampo a 3. In più vuole che si giochi anche centralmente, non solo sugli esterni. Scegliendo il rombo manterrebbe il quartetto difensivo Lazzari-Luiz Felipe-Acerbi-Hysaj. Milinkovic e Leiva, aspettando Basic dal mercato, verrebbero affiancati da Akpa Akpro. Luis Alberto o Pedro potrebbero giocare sulla trequarti. Felipe affiancherebbe Immobile. La mano di Mau già s’è vista sui corner. Nelle ultime sei stagioni le sue squadre hanno segnato 55 reti sfruttando i calci d’angolo. Regia di Sarri, non a caso conosciuto anche come Mister 33 (il numero di schemi ideati su calcio piazzato). Lo riporta il Corriere dello Sport.

