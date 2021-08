CdS | Lotito rassicura Sarri: “Lazio, compro ancora”

Accomodante, sferzante, moraleggiante. È dolce Lotito quando parla di Sarri, a lui concede tutto: “La Lazio mi è piaciuta, è una squadra ancora in costruzione. Abbiamo delle cose che devono essere portate a compimento per creare le condizioni affinché Sarri esprima il suo gioco. Il mister sa benissimo ciò che gli serve e noi sappiamo altrettanto bene ciò che richiede. Lavoreremo fino alla fine del mercato in tal senso”. È vendicativo quando parla di Inzaghi: “Ho litigato con lui? Sono momenti che fanno parte del passato” è stato il commento di Lotito ieri su Rai 2 a Novantesimo Minuto. Lotito s’è materializzato in tv intorno alle 19 regalando promesse di nuovi acquisti a Sarri e continue battutine di risposta su Inzaghi. Il tecnico toscano avrà almeno altri due giocatori, una mezzala (Basic) e un’ala (si è aggiunto Boga del Sassuolo), sempre se partirà Correa. Lotito ha svelato di aver ricevuto minacce dopo l’acquisto di Pedro, primo affare di mercato tra Lazio e Roma dopo 40 anni: “Credo che ci voglia un po’ di buonsenso. Il calcio rappresenta i valori del superamento degli steccati di carattere economico e razionale. Una forma di discriminazione non va tutelata, anzi combattuta. Pedro ha già dato il suo apporto in modo concreto al debutto. C’è chi non era d’accordo e me lo ha detto al telefono, ma ci sono abituato alle minacce”. Chiede 35 milioni più bonus per Correa, a meno non lo vende: “Il mercato non lo faccio in tv. Pagare moneta vedere cammello. Se ne parlerà quando qualcuno ci farà un’offerta in modo chiara. Se la riterremo congrua andremo avanti, altrimenti non daremo seguito”. Lo riporta il Corriere dello Sport.

