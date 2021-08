ESCLUSIVA| Marco Meschini, lo chef che ha cucinato a casa Immobile: “Sono laziale da sempre, è stata una grande emozione”

Questa mattina lo chef Marco Meschini ha pubblicato una foto tramite il proprio profilo Instagram in cui si trovava a casa Immobile con Ciro e Jessica, scrivendo della grande emozione che ha provato nel cucinare per loro. Emozione che ha raccontato in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it.

Che emozione è stata?

Una grande emozione, essendo tifoso da piccolo e Ciro un idolo indiscusso. Appena sono stato contattato subito forti emozioni ed un grande senso di responsabilità. Ma allo stesso tempo avevo molta voglia di mettermi in gioco. Ho saputo di tutto questo solo pochi giorni fa. Da tifoso laziale cucinare per il nostro attaccante è stata una grande emozione.

In passato sei andato anche a casa di altra gente. Da quanti anni ti occupi di questo?

Si, sono andato anche a casa di Cerci. Mi occupo di questo da circa un anno. Nel periodo della pandemia ho iniziato a fare dei video su Instagram e mi sono lanciato nella carriera di blogger ad Aprile 2020. Ci sono stati ottimi risultati, così ora faccio sia il food blogger che cene a domicilio di livello. La passione per la cucina c’è da quando sono nato, poi ho fatto diverse esperienza anche a Roma e fuori, come il periodo in cui ho fatto un esperienza a Bergamo in un ristorante 3 stelle michelin, oltre ad aver lavorato con Simone Rugiati.

Andrai da altri giocatori della Lazio?

Sicuramente è una speranza che ho.

Cosa pensi della nuova Lazio?

Sono molto fiducioso, Sarri mi piace ed aspetto di vedere con ansia il gioco che darà, perché a centrocampo ed avanti secondo me abbiamo gli interpreti giusti. Quest’anno secondo me ci divertiamo. Spero di poter gioire al derby, magari con un gol di Pedro.

Come lo hai accolto?

Sono del 2001, è la prima volta che vedo una cosa del genere. Vedere quando lo facevano Inter e Milan non mi piaceva molto, un po’ ho storto la bocca, però finché in campo dà tutto va bene, poi se segna a loro ancora meglio, deve farsi perdonare sotto questo punto di vista!

Andavi ed andrai allo stadio, ora che è possibile?

Si, ero abbonato ed ora che è possibile ricomincerò ad andarci. Sarò allo stadio anche sabato pomeriggio contro lo Spezia.

Chiunque voglia provare una cucina particolare può trovarmi sui social per una cena a domicilio. Forza Lazio!

