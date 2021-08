FORMELLO | La Lazio inizia la preparazione in vista dello Spezia: lungo colloquio tra Cataldi e Sarri

Inizia la preparazione in vista della sfida contro lo Spezia, in programma sabato all’Olimpico alle ore 18:30. I biancocelesti si sono ritrovati oggi preso il Centro Sportivo di Formello alle ore 17:45, per effettuare la seduta pomeridiana. Assente all’allenamento solo Luiz Felipe, mentre erano presenti (oltre ai fuori rosa Vavei e Jony) i seguenti giocatori: Reina, Strakosha, Adamonis;

Lazzari, Marusic, Patric, Acerbi, Radu, Hysaj, Fares, Kamenovic;

André Anderson, Akpa Akpro, Milinkovic, Escalante, Leiva, Cataldi, Luis Alberto;

Felipe Anderson, Romero, Immobile, Caicedo, Muriqi, Pedro, Raul Moro, Correa;

La squadra ha svolto inizialmente un’attivazione nel campo adiacente a quello centrale, per poi effettuare degli allunghi ad alta intensità. Successivamente, è stato eseguito un lavoro tecnico tra celesti contro verdi: Raul Moro prima e Luka Romero poi, sono stati utilizzati come jolly, mentre i titolari contro l’Empoli si sottoponevano ad un allenamento defaticante.

Infine, solita partitella tra Celesti e ed Arancioni, alla quale non hanno preso parte Reina, Lazzari, Felipe Anderson, Pedro (che ha effettuato solo allunghi) e Immobile. La seduta è terminata con un circuito atletico per chi non ha disputato massimo 45 minuti nella trasferta di Empoli, il resto dei giocatori hanno abbandonato il campo.

Da segnalare un lungo colloquio in campo, avvenuto tra l’allenatore Maurizio Sarri e il centrocampista Danilo Cataldi.

Nella giornata di domani, è in programma una doppia seduta.

