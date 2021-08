GdS | Difesa lenta, nodo Luis Alberto: rivoluzione Lazio ai primi passi

Tre punti in cassaforte, alla prima di campionato contro un avversario particolarmente insidioso. Ma anche la conferma che il lavoro da fare è ancora tanto. La prima Lazio targata Sarri non sbaglia la cosa più importante, prendersi la vittoria contro l’Empoli, ma al tempo stesso ribadisce di essere ancora un cantiere più che mai aperto. O meglio, una squadra in costruzione, come ha sottolineato lo stesso tecnico. Il Comandante è contento a metà. Di positivo ha trovato un gruppo che, sia pur tra alti e bassi, comincia a interpretare il suo modo di intendere calcio. Sarri ha però visto anche tante altre cose che ancora non vanno la fragilità difensiva, innanzitutto. A Empoli la Lazio ha preso un gol e concesso altre 6-7 occasioni agli avversari. Ci sono, è ovvio, equilibri da trovare, meccanismi da oliare. Negli ultimi cinque anni i biancocelesti hanno sempre difeso a 3, serve tempo perché i giocatori si abituino alla line a 4. Ma è anche un problema di atteggiamento generale. La Lazio non era abituata a giocare così alta, in questa fase di passaggio tende ad allungarsi un po’ troppo, prestando il fianco alle ripartenza degli avversari. Sarri sta lavorando tanto su questo aspetto. È convinto che, dopo la sosta, la sua formazione possa assumere delle sembianze molto simili a quelle che lui desidera. C’è poi il problema di portare gli uomini chiave nelle migliori condizioni. Se per i due campioni d’Europa, Acerbi e Immobile, è una questione di forma fisica, per gli altri due, Milinkovic e Luis Alberto, c’è una situazione diametralmente opposta. Il serbo si è calato nella nuova realtà con impegno ed entusiasmo. Non a caso a Empoli è stato il migliore in campo. I ritmi più alti e la maggiore intensità richieste dal tecnico sembra invece che, almeno per il momento, non abbiano suscitato l’entusiasmo di Luis Alberto. A Empoli lo spagnolo è finito in panchina per poi entrare in campo a inizio ripresa. Ritrovare il miglior Luis Alberto, recuperarlo alla causa è fondamentale per Sarri. La Lazio non può fare a meno del suo numero 10. Sarri può consolarsi con un Pedro che è già su un livello più che accettabile. Subito in campo da titolare e perfettamente a suo agio. La conoscenza dell’allenatore lo ha aiutato. Il resto ce lo ha messo lui, con umiltà e determinazione. Per Sarri un alleato prezioso in un momento delicatissimo. Con una rivoluzione che è appena cominciata e che non sarà facile portare a termine. Gazzetta dello Sport.

